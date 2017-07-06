«مياه الشرب» لسكان القاهرة الجديدة: «إحنا آسفين»

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدد كبير من التجمعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة، وضعفها عن تجمعات أخرى، نتيجة حدوث عطل مفاجئ بأحد روافع المياه العكرة الخاصة بتغذية محطة تنقية مياه القاهرة الجديدة.

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها اليوم، أن المناطق التي تم قطع المياه عنها هي: «منطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية والجنوبية، التمر حنة، الأيقونة، شمال اللوتس، القرنفل»، وضعفها عن مناطق «المستثمرين الشمالية، الرحاب، منطقة النرجس وعمارات النرجس، القطاع الثالث والرابع بمنطقة المدينة، منطقة الجامعة الأمريكية».

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وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الذي وصفته بأنه خارج عن إرادتها، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية.

وأكدت الشركة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب، موجودة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.