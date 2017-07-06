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الأزهر ينفي اعتقال الأمن طلابا من الصين

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الأزهر ينفي اعتقال الأمن طلابا من الصين الأزهر ينفي اعتقال الأمن طلابا من الصين

التحرير

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نفى الدكتور أحمد زارع، المتحدث الإعلامى لجامعة الأزهر، قيام الأجهزة الأمنية باعتقال طلاب من تركستان. 

وكانت أنباء قد تم تداولها بقيام قوات الشرطة باعتقال نحو 500 طالب تركستاني بالأزهر الشريف، تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم، وأن السلطات الصينية، قد طالبت الطلاب التركستانيين بإلغاء دراستهم بالأزهر والعودة إلى تركستان الشرقية، وهددت من يمتنع عن العودة باعتقال ذويهم. 

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وكشف زارع لـ"التحرير" عن أن تلك الأخبار عارية من الصحة، ولا توجد أى حالات اعتقال بين أبناء جامعة الأزهر، مطالبا جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة.

كما أكد اللواء عادل عبد العزيز، رئيس مدينة البعوث الإسلامية، أنه لا توجد أى حالات اعتقال للطلاب الوافدين بمدينة البعوث، وأن جميع الطلاب بالمدينة يعيشون فى سلام وفى رعاية الأزهر الشريف وفقا لتعليمات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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التحرير

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