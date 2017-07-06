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صور.. وزير التنمية المحلية يتفقد عددا من المواقع الأثرية برشيد

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صور.. وزير التنمية المحلية يتفقد عددا من المواقع الأثرية برشيد صور.. وزير التنمية المحلية يتفقد عددا من المواقع الأثرية برشيد

التحرير

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وصل وزير التنمية المحلية الدكتور محمد هشام الشريف، محافظة البحيرة، اليوم الخميس؛ لتفقد عدد من المواقع الأثرية بمركز رشيد.

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وشملت جولة "الشريف" تفقد أعمال تطوير كورنيش رشيد، وزيارة المتحف والحديقة الملحقة به، ومنزل الأمصيلي الأثري، وميناء الصيد الجديد، ومنطقة المثلث الذهبي على البحر المتوسط.

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وزار الوزير - في وقت سابق - محافظة كفر الشيخ، وتفقد بوغاز برج البرلس، واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال التطوير، وإنشاء القنوات الشعاعية المتعددة أسفل مياه البوغاز التي تسمح بمرور مياه البحر الأبيض المتوسط من وإلى البحيرة، وتساعد على تكاثر الأسماك ببحيرة البرلس.

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التحرير

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