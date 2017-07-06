صور.. وزير التنمية المحلية يتفقد عددا من المواقع الأثرية برشيد

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وصل وزير التنمية المحلية الدكتور محمد هشام الشريف، محافظة البحيرة، اليوم الخميس؛ لتفقد عدد من المواقع الأثرية بمركز رشيد.

وشملت جولة "الشريف" تفقد أعمال تطوير كورنيش رشيد، وزيارة المتحف والحديقة الملحقة به، ومنزل الأمصيلي الأثري، وميناء الصيد الجديد، ومنطقة المثلث الذهبي على البحر المتوسط.

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