تأجيل محاكمة 89 إخوانيًا في قضية «الخلايا العنقودية» إلى الأول من أغسطس

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قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار بلال أبو السعود رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم عبدالمنعم دسوقى، ووائل شعبان حافظ، بأمانة سر هيثم عمران، ومحمد عبدالستار، ومحمد كيلانى، تأجيل محاكمة 89 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية "ولع"، والتي تضمنت وقائع حرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية إلى جلسة الأول من شهر أغسطس لضم الأحراز.

وكانت هيئة المحكمة فى جلستها الأخيرة أصدرت قرارًا بتأجيل القضية المتهم فيها 89 متهمًا من أعضاء الجماعة الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا بالخلايا العنقودية "ولع" إلى اليوم الخميس لصدور القرار فى الجلسة التى عقدت بمجمع محاكم الإسماعيلية فى القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانى الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية.

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وتوضح أوراق القضية أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق ذلك.