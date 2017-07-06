طلب إحاطه للحكومة حول الأوضاع المتردية لشركات الغزل والنسيج

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طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى إصلاح الأوضاع المتردية والكارثية داخل قطاع الغزل والنسيج بجميع شركاته خاصة شركات الغزل والنسيج داخل مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وداخل مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتساءل فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، ووزراء قطاع الاعمال العام، والصناعة والتجارة، والمالية، والزراعة، والقوى العاملة، «هل الحكومة تعلم أن خسائر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بلغت عام ( ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ ) ٥٤٢ مليون جنيه، وأنها أرتفعت إلى مليار و ٨٢ مليون جنيه فى العام المالى ٢٠١٢-٢٠١٣، وأنها حققت خسائر فادحة وغير مسبوقة فى العام المالى ٢٠١٤-٢٠١٥ بلغت ٢ مليار و ٧٠٠ مليون جنيه».

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن إجمالى قيمة الأجور للعمال بالشركة بلغ فى العام المالى ٢٠٠٩-٢٠١٠ مليار و ٢٤ مليون جنيه، وفى العام المالى الماضى تضاعفت قيمة الأجور بالشركة ووصلت إلى ٢ مليار و ٥٤ مليون جنيه، مطالبًا الحكومة التدخل السريع والعاجل لحماية هذه الصناعة التى يعمل بها وغيرها من مشروعات الغزل والنسيج بالقطاع الخاص الملايين من العمال والمهندسين.

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وأعلن النائب تضامنه مع مطالب العمال بإصلاح أوضاع تلك الشركات، وعدم الاتجاه من قريب أو بعيد إلى خصخصتها لأن ذلك الأمر يعنى ليس إنهيار صناعة الغزل والنسيج فى مصر ولكن موت تلك الصناعة، مؤكداً أن قطاع الغزل والنسيج بجميع شركاته كان يقوم بتصدير منتجاته لمختلف دول العالم، ويدر مليارات الدولارات للخزانة العامة للدولة.