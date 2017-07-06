زيادة أسعار الكهرباء للاستخدام التجاري بين 22% و46% من أول يوليو

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عن زيادة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري، بنسب تتراوح بين 21.7% و45.8%، بداية من أول شهر يوليو الجاري، والتي سيبدأ الحساب على أساسها، في فاتورة شهر أغسطس.

وبحسب بيانات وزارة الكهرباء، فإن سعر الكيلو وات في أول شرائح الاستهلاك التجاري والتي تبدأ من صفر وحتى 100 كيلو وات، ارتفع إلى 45 قرشا، بدلا من 35 قرشا بنسبة زيادة 28.6%.

أما الشريحة الثانية التي تبدأ من صفر وحتى 250 كيلو وات، فقد ارتفع سعرها إلى 84 قرشا لكل كمية الاستهلاك مقابل 69 قرشا بزيادة 21.7%.

وإذا كان الاستهلاك فوق 250 كيلو وحتى 600 كيلو فستتم المحاسبة على سعر 96 قرشا للكيلو عن كل كمية الاستهلاك مقابل 69 قرشا بنسبة زيادة 39.1%.

وفي حالة زيادة الاستهلاك عن 600 كيلو وحتى ألف كيلو، ستتم المحاسبة على أول 600 كيلو بسعر 96 قرشا، بدلا من 69 قرشا، أما كمية الاستهلاك فوق 600 كيلو وحتى ألف كيلو فتحاسب بسعر 135 قرشا بدلا من 96 قرشا بنسبة زيادة 40.6%.

وإذا كان الاستهلاك فوق ألف كيلو وات فستتم المحاسبة على سعر الكيلو 140 قرشا لكل كمية الاستهلاك مقابل 96 قرشا بنسبة زيادة 45.8%.