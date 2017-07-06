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لجنة الحكام: لن نستخدم «تقنية الفيديو» في مباراة الزمالك لهذا السبب

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لجنة الحكام: لن نستخدم «تقنية الفيديو» في مباراة الزمالك لهذا السبب لجنة الحكام: لن نستخدم «تقنية الفيديو» في مباراة الزمالك لهذا السبب

التحرير

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أوضح عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام، أن مباراة والاتحاد السكندري التي ستقام اليوم، لن تشهد تطبيق لتقنية الفيديو.

وبرر «عبدالفتاح»، ذلك لأن المباراة تقام ضمن منافسات الاسبوع الـ 33 من بطولة الدوري الممتاز، وهو الأسبوع قبل الأخير من عمر المسابقة، في حين أن قرار مجلس إدارة الاتحاد بتطبيق التجربة في مباريات الجولة الأخيرة فقط.

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وأكد، أن تجربة «تقنية الفيديو» التي تم تطبيقها في مباريات الشرقية مع المقاصة، والداخلية مع طنطا، وأسوان مع وادي دجلة أثبتت نجاحها بدرجة امتياز، حيث كشفت بعض الأخطاء التي وقعت فى المباريات ومنها على سبيل المثال احتساب ضربة جزاء لصالح الشرقية بطريقه مباشرة، عن طريق حكم الفيديو أحمد الغندور بعد اتصاله بحكم الساحة صبحي العمراوي بدون مشاهدة الفيديو وهذا شئ جيد يؤكد على تعاون الحكام.

وتابع عبد الفتاح، كما استعان محمد فاروق حكم مباراة الداخلية مع طنطا وأشهر الكارت الأصفر للاعب الأول، بعد مشاهدة الفيديو، مما أخرج المباريات الثلاثة بلا أي أخطاء.

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التحرير

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