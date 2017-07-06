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بالفيديو.. خالد الغندور لمرتضى: أومال مين اللي كان بيهاجم إيناسيو؟

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بالفيديو.. خالد الغندور لمرتضى: أومال مين اللي كان بيهاجم إيناسيو؟ بالفيديو.. خالد الغندور لمرتضى: أومال مين اللي كان بيهاجم إيناسيو؟

التحرير

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علق الإعلامي خالد الغندور، على تصريحات ، رئيس نادي ، عقب اجتماعه مع البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض، قائلًا «أومال مين اللي كان بيهاجم إيناسيو على الهواء في أكتر من برنامج، وقال على مساعديه مدرسين ألعاب».

وأضاف «الغندور»، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «الكرة في ملعبك»، الذي يقدمه عبر إذاعة "شعبي FM"، أن ما يحدث بالتأكيد يسلط الضوء على ردود الأفعال المتسرعة لرئيس نادي الزمالك بعد كل نتيجة سلبية يحققها الفريق.

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وصرح رئيس القلعة البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بأنه منح «إيناسيو» الثقة، وطالبه بإغلاق صفحة مباراة كابس يونايتد، والتركيز في مواجهتى الاتحاد السكندري، وأهلي طرابلس.

وأضاف منصور أن الاجتماع شهد الحديث عن اللاعبين الراحلين عن الفريق، والصفقات الجديدة، المنتظر التعاقد معها للموسم الجديد. 

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التحرير

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