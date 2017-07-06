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بالفيديو: روبوت لمساعدة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة

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مصراوي Masrawy

: روبوت لمساعدة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة

03:01 م الخميس 06 يوليو 2017

بالفيديو: روبوت لمساعدة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة

روبوت لمساعدة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة

كتبت-نرمين الجلاد:

طورت شركة "تويوتا" أول روبوت يستطيع حمل العديد من الأجسام، كما يمكن التحكم به يدوياً مما يجعله فعال لمساعدة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة كما جاء في موقع "cnn العربي". وأكدت الشركة أن الروبوت تجاوز بنجاح جميع تجارب الأداء، وهو متاح حالياً عبر موقعها الرسمي ومتاجر البيع المعتمدة حول العالم.

وأشارت شركة "تويوتا" عبر موقعها الرسمي أن أول من استخدم الروبوت الجديد هو الضابط "رومولو كامارجو"، في الولايات المتحدة الذي تعرض لإصابة في عنقه، عرضته لشلل رباعي، وذلك خلال مهمة إنسانية في أفغانستان عام 2008.

ويستطيع الروبوت تنفيذ عدد من المهام الأساسية، كفتح الباب، أو جلب الطعام والحاجات المختلفة، وأيضا تشغيل الأجهزة الإلكترونية كالتلفزيون، ويبلغ طوله 3 أقدام، ووزنه نحو 36.82 مما يجعله ينجز جميع المهام الأساسية.

وأوضح الفريق العلمي لـ"تويوتا"، أن الروبوت تستطيع التحكم فيه عن طريق لوحة  تعمل بالأوامر الصوتية، من خلال تطبيق مجاني وفرته الشركة لعموم منصات الهواتف الذكية، في حين أن الهاتف سيحتوي على بطارية، تكفي الشحنة الواحدة لها، لاستخدام 8 كيلومترات داخل البيت.

شاهد الفيديو:

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مصراوي Masrawy

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