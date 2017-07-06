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تشميع صيدلية داخل مستشفى شهير شرقي الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

تشميع صيدلية داخل مستشفى شهير شرقي الإسكندرية

03:04 م الخميس 06 يوليو 2017

تشميع صيدلية داخل مستشفى شهير شرقي الإسكندرية

تشميع صيدلية

الإسكندرية - محمد البدري:

أغلقت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، اليوم الخميس، صيدلية داخل مستشفى خاص شهير بمنطقة لوران شرقي المحافظة، لتشغيلها دون ترخيص والعثور داخلها على أدوية مهربة غير مدرجة بقوائم وزارة الصحة.

وقال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، إن لجنة من التفتيش الصيدلي وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية الجاري أجرت أعمال التفتيش على صيدلية ومخزن أدوية ملحق بمستشفى خاص بمنطقة لوران برفقة قوة من مباحث بمديرية أمن الإسكندرية، وذلك بناء على شكوى وردت من أحد المواطنين.

وأضاف "حجازي" أن التفتيش أظهر أن المسشتفى بها مخزن أدوية غير مرخص وغير موجود بالرسم الهندسي للمستشفى، يقع داخل عقار ملاصق للمستشفى ويدار كصيدلية بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لغلقه إداريًا.

من جانبها قالت الدكتورة هالة عبده، مدير عام الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إنه عُثر على كميات كبيرة من الأدوية على الأرفف وبالثلاجة وأذون صرف أدوية من الصيدلية الداخلية بالمستشفى.

وأضافت أنه جرى جرد الأدوية بإجمالي 1204 أصناف منها 4 أصناف مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة، مؤكدة التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة مباحث التموين وغلقها بالشمع الأحمر والعرض على النيابة.

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