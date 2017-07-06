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رسميًا.. غلق الموانئ المصرية في وجه السفن القطرية

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رسميًا.. غلق الموانئ المصرية في وجه السفن القطرية رسميًا.. غلق الموانئ المصرية في وجه السفن القطرية

مصراوي Masrawy

رسميًا.. غلق الموانئ المصرية في وجه السفن القطرية

02:55 م الخميس 06 يوليو 2017

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قررت وزارة الخارحية، اليوم الخميس، منع السفن القطرية من الدخول أو التراكي بأي من الموانئ المصرية سواء الواقعة على البحر المتوسط أو البحر الأحمر.

وحصل "مصراوي" على منشور رسمي، موجه إلى رئيس قطاع النقل البحري، اللواء أركان حرب طارق طارق غانم، من وزارة الخارجية، بشأن الاستفسارات الواردة من الشركات الملاحية بخصوص موقف السفن القطرية من عبور الموانئ المصرية، وذلك في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وصدر قرار وزارة الخارجية، بإعلان جمهورية العربية، غلق أجواءها وموانئها البحرية أمام كل وسائل النقل القطرية، حرصًا على الأمن القومي المصري، وعليه فإن السفن القطرية غير مسموح بها بدخول الموانئ المصرية.

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مصراوي Masrawy

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