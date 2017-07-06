الرابحون والخاسرون من الصفقة الأغلى في تاريخ أرسنال

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نجح مسؤول نادي أرسنال الإنجليزي، أمس الأربعاء، في التعاقد مع الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت قادما من صفوف ليون مقابل 52 مليون جنيه استرلينيلمدة 5 سنوات.

جماهير "المدفعجية" تعقد آمالا كبيرة على الصفقة الأغلى في تاريخ النادي بعد انضمام الألماني مسعود أوزيل من ريال مدريد الإسباني مقابل 42 مليون جنيه استرليني عام 2013، خاصة عقب ابتعاد النادي عن الأربعة الكبار بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ومن ثم عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا، واحتياج الفريق لتدعيم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية للعودة إلى منصات التتويج.

صاحب الـ 26 عاما يعد أحد أبرز المهاجمين بالقارة الأوروبية بالسنوات الثلاث الماضية، وسجل خلال الموسم الماضي 37 هدفًا في 45 مباراة بمختلف المسابقات.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الرابحين والخاسرين من تلك الصفقة...

مسعود أوزيل

منذ قدومه إلى ملعب الإمارات، تفوق الدولي الألماني على لاعبي الدوري الإنجليزي في صناعة الأهداف من خلال 390 فرصة، تُرجم 42 منها إلى أهداف بشباك المنافسين، لكن الموسم الأخير شهد سطوع نجم النجم ألكسيس سانشيز في ظل حالة "جفاف تهديفي" من قبل المهاجم الفرنسي جيرو الذي لم يعرف شباك المنافسين في 15 مباراة خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2016.

ويحتاج "أوزيل" إلى مهاجم يُحسن استغلال تمريراته السحرية، حيث نجح "لاكازيت" في تحويل 34.6% فرصة إلى أهداف، مقابل 23.3% موسم 2014/2015، و39.1% الموسم الماضي.

ثيو والكوت

قدم الجناح الإنجليزي مستويات مميزة مستفيدا من اعتماد المدرب الفرنسي آرسين فينجر على اللعب بطريقة (3-4-2-1) التي تقوم بالأساس على انطلاقات الجناحين، وعدم توظيفه كمهاجم صريح.

تلك الخطة لن تستمر خلال الموسم المقبل، حيث سيتجه المدير الفني للفريق إلى تغيير مركزه إلى اللعب في خط الهجوم كمهاجم ثان أو أسفل رأس الحربة.

جرانيت شاكا

لن يكون مسعود أوزيل المستفيد الأوحد من الصفقة الأغلى في تاريخ أرسنال، الأمر نفسه سيكون للدولي السويسري شاكا الذي طالما يبحث عن مهاجم يترجم مجهوداته داخل الملعب.

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خلال الموسم الأخير، خاض فريق ليون الفرنسي أكبر عدد من المباريات عن باقي فرق الدوريات الخمس الكبرى في القارة العجوز بواقع 157 لقاء، استغل فيها "لاكازيت" الكرات الطويلة المرسلة من لاعبي الوسط في ظل هروبه من الرقابة.

وبالنظر إلى خطة لعب أرسنال، سيجد شاكا ضالته في المهاجم الفرنسي الجديد عبر إرسال الكرات الطولية خلف المدافعين، حيث جاء خلف سانشيز وأوزيل في ضرب دفاع الخصم عبر تلك الكرات طوال الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي.

أتلتيكو مدريد

تغلب الفرنسي آرسين فينجر على المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييجو سيميوني بحصوله على خدمات لاكازيت مستفيدا من قرار المحكمة الرياضية بحظر الفريق الإسباني من إبرام أي تعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على خلفية قضية مخالفات التعاقدات مع اللاعبين دون السن.

وفي وقت سابق، حصل النادي الإسباني على موافقة مبدئية من المهاجم الفرنسي للانتقال إلى "الليجا"، لكن قرار المحكمة الرياضية دفعه للتوقيع إلى آرسنال.

لوكاكو وجيرو

أنهى مسؤولو نادي إيفرتون الإنجليزي ضم ساندرو راميريز، مهاجم المنتخب الإسباني للشباب تحت 21 عاما من صفوف ملقا لتعويض رحيل "لاكازيت" إلى أرسنال، وقرب مغادرة الدولي البلجيكي لوكاكو لملعب جوديسون بارك إلى صفوف تشيلسي.

في الوقت نفسه، تتيح صفقة "لاكازيت" الفرصة إلى الفرنسي جيرو في مغادرة ملعب الإمارات في ظل اهتمام المدير الفني لنادي إيفرتون رونالد كومان بضمه.

نبيل فقير

سيحتاج لاعب نادي ليون الفرنسي إلى التأقلم مع الأوضاع الجديدة عقب رحيل المهاجم لاكازيت هذا الصيف، الذي كان يعد أحد العناصر الأساسية للفريق طوال 3 مواسم.

ويتعين على صانع ألعاب الفريق نبيل فقير تعويض رحيل لاكازيت بفضل مجهودات زميله الهولندي ديباي باعتباره الوريث الواضح له.