بالصور.. حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في دمياط
بالصور.. حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في دمياط
02:42 م الخميس 06 يوليه 2017
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دمياط – محمد إبراهيم:
شنّت الوحدة المحلية لمدينة السرو بمحافظة دمياط، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، اليوم الخميس، حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في حضور مهندسي الإدارة الهندسية، بعدما أبلغ عدد من الأهالي إدارة حماية الأراضي بوجود إشغالات على عدد من الأراضي الزراعية.
وانتهى موظفو الوحدة من حصر وإزالة التعديات وتحرير المحاضر القانونية للمخالفين، والتنبيه عليهم بالامتناع عن تكرار المخالفة.
من جهته، قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إنه وجه إنذارًا إلى مديري الهيئات والجهات، وطالبهم بسرعة تقديم تقارير بشأن التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحرم نهر النيل التابعة للإقليم، موضحًا أنه سيعمل على إحالة أي رئيس هيئة يتراخى في ذلك للنيابة العامة لاسترداد حق الشعب.
وأضاف محافظ دمياط، في تصريح صحفي، أنه يتابع يوميًا حملات الإزالة التي تشرف عليها الوحدات المحلية في المراكز المختلفة.
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