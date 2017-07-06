النيابة تعاين جثمان سجين توفي داخل محبسه بسبب "الحر" في الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

بدأت نيابة الأقصر التحقيق في واقعة وفاة سجين داخل محبسه في قسم شرطة الأقصر، إثر تعرضه لضيق في التنفس، وذلك تحت إشراف المستشار خميس عيد المحامي العام لنيابات المحافظة.

وعاين فريق من النيابة العامة جثمان المتوفي بمشرحة مستشفى الأقصر الدولي، كما استمعت النيابة لأقوال أسرته وذويه وضباط قسم شرطة الأقصر.

وقال مصدر بمستشفى الأقصر الدولي إن أهالي المتوفي رفضوا تشريح الجثة، مشيرا إلى أن الكشف الظاهري على جثة المتوفي استبعد أن تكون الوفاة نتيجة التعذيب أو وجود شبهة جنائية.

وكان السجين "أحمد.م.ح" وشهرته الليبي، مقيم بمنطقة الحمارة بوسط الأقصر، ومحبوس على ذمة قضية مخدرات، قد توفي، مساء أمس الأربعاء، داخل محبسه بقسم شرطة الأقصر، إثر تعرضه لأزمة ضيق تنفس نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية وطبية بالأقصر.