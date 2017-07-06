بالصور.. وزير الآثار: بناء سور حول جبانة قويسنا يكلف الدولة مليارات الجنيهات

المنوفية مروة فاضل:

تفقد الدكتور خالد عناني وزير الآثار، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، جبانة قويسنا الأثرية، لبحث سبل حماية المنطقة من سرقات عصابات الآثار.

وقال "عناني"، خلال زيارته للمناطق الأثرية بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، إن "بناء سور لحماية المنطقة سيكلف الدولة مليارات الجنيها، لذا سنكتفي بزيادة أكشاك الحراسة الأمنية، وتكثيف عمل دوريات الأمن على مدار 24 ساعة، لحماية الجبانة من اللصوص ومنع تهريب الآثار.

وانتقد وزير الآثار، وجود آثار ملقاة على الرمال بالمنطقة، وأمر بسرعة نقلها إلى مخزن "تل الفراعين" بدسوق، للحفاظ عليها وعدم تشويهها، لحين الانتهاء من بناء متحف كبير يضم كل آثار المحافظة.

يشار إلى اكتشاف جبانة قويسنا عام 1990، وتقع على مساحة 356 فدانًا، مجاورة للمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، وخرج منها نحو 3 آلاف قطعة آثرية، إلى مخازن متحف طنطا، وكفر الشيخ، والمتحف المصري، تعود جميعها للعصور الفرعونية والرومانية.

وتقع الجبانة، في إطار منطقة آثرية كبيرة، تضم آثارًا من العصر الروماني، وأخرى تضم 6 وحدات معمارية، وعدد من غرف الدفن والتوابيت، وجبانة خاصة بالطيور، وخاصة "الطير المقدس"، والموقع الخاص بمسطبة الدولة القديمة الخاصة بالملك "خع با" المكتشفة حديثًا.