الطيب لـ"سيدات مصر بالخارج": الأزهر يقدر دور المرأة في النهوض بالمجتمعات

كتب - محمود مصطفى:​​

استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الخميس، وفدًا من سيدات مصر بالخارج المشاركات فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة".

وقال الطيب، إن الأزهر الشريف يقدر دور المرأة ويؤكد فضلها في النهوض بالمجتمعات، ويدعم دورها في البناء والتجديد والإبداع والتطوير والتنمية، ودائمًا ما يطالب بتمكينها، واحترام حقوقها التي كفلها الإسلام لها قبل أن تنادي بها المنظمات الحقوقية في العالم.

وأوضح، أن الأزهر يتحرك على كافة المستويات لتحصين الشباب ضد الفكر المتطرف عبر قوافل السلام التي زارت 14 دولة حول العالم؛ لنشر ثقافة السلام والحوار والتعايش في هذه الدول، ودعم الخطاب المعتدل، ومن خلال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف باللغات الأجنبية الذي يقوم بتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم تعاليم الإسلام السمحة إلى الشباب؛ لتحصينهم من الوقوع في براثن الجماعات المتطرفة.

وأشار الإمام الأكبر إلى أن الأزهر في إطار جهوده الوطنية أعدَّ مقترحًا بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين؛ للحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة، والعمل على مواجهة الأفكار الشاذة، واتخاذ كافة السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين أبناء الوطن الواحد حفاظًا على تماسك المجتمع واستقراره.

من جانبه، قال وفد سيدات مصر بالخارج، إن الأزهر الشريف مؤسسة عزيزة على قلوب المصريين، يشهد لها ما يزيد على ألف عام من الوسطية والاعتدال واحترام التعددية الفكرية وقبول الآخر، مؤكدًا أن أبناء الجيل الثاني والثالث المقيمين بالخارج في حاجة إلى الأزهر وعلمائه لتعلم اللغة العربية وتنشئتهم على الدِّين الصحيح، ومواجهة المنظمات التي تحاول بث سمومها في عقول الأطفال.

وذكر أعضاء الوفد أنهم ما زالوا يذكرون ويفخرون باللقاء التاريخي الذي جمع الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان في المشيخة، وهو ما يؤكد دور الأزهر التاريخي في نشر السلام الذي هو رسالة الإسلام إلى العالم.

