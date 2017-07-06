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انقطاع المياه عن ٥ مناطق بالتجمع الخامس

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مصراوي Masrawy

انقطاع المياه عن ٥ مناطق بالتجمع الخامس

02:45 م الخميس 06 يوليه 2017

انقطاع المياه عن ٥ مناطق بالتجمع الخامس

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن ٥ مناطق وضعفها في ٦ مناطق بالتجمع الخامس.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إن المناطق تضم: منطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية والجنوبية – منطقة التمر حنة – الأيقونة – شمال اللوتس – القرنفل)، وضعفها عن مناطق (المستثمرين الشمالية – الرحاب – منطقة النرجس وعمارات النرجس – القطاع الثالث والرابع بمنطقة المدينة – منطقة الجامعة الأمريكية)، نظراً لحدوث عطل مفاجئ بأحد روافع المياه العكرة الخاصة بتغذية محطة تنقية مياه القاهرة الجديدة.

وأعربت الشركة عن أسفها عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية.

وأعلنت الشركة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

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