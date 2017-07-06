طلب إحاطة يطالب الحكومة بإنقاذ مواطني تلا المنوفية من مقلب كبير للقمامة

كتب- أحمد علي:

‏‫طالب النائب فخري طايل عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإنقاذ مدينة تلا والعديد من القرى داخل المدينة من أكبر مقلب للقمامة يتسبب في إصابة المواطنين بالعديد من الأمراض الخطيرة.

وقال "طايل" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيري التنمية المحلية والبيئة، "انني ناشدت جميع المسئولين للتدخل السريع والعاجل لانقاذ مواطني تلا وقراها من مقلب القمامة الذي يقع على مساحة أكثر من فدانين ويوميًا تجد تلال القمامة داخل مقلب القمامة".

وأضاف طايل: "أحيانا يحدث حريق داخل ملقب القمامة مما يجعل مدينة تلا وقراها عبارة عن كتل كبيرة من الدخان تغطى سماء المدينة وتسبب فى اختناق المواطنين وتصيب الأطفال منهم بالامراض الصدرية الخطيرة إلا أنه لم يتحرك أي مسئول".

واقترح النائب فخري طايل، التخلص من هذا المقلب نهائيًا وتحويله إلى حديقة كمتنفس لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة بعد معاناتهم لسنوات طويلة من ويلات هذا المقلب.

وأكد أنه يوجود أماكن بديلة عن هذا الملف وتقع خارج الكتل السكنية ويمكن اختيار أحد هذه الأماكن.