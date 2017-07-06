البيئة توافق على إنشاء محطة تحلية مياه البحر بجبل الجلالة في السويس

كتبت- مادي غيث:

وافقت وزارة البيئة، على إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمنطقة جبل الجلالة على خليج السويس، باسم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن قطاع حماية الطبيعة أفاد بخروج المنطقة عن نطاق المحميات الحالية والمستقبلية، بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والالتزام بجميع الأسس والإشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994، بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015؟

تضمنت دراسة تقييم الأثر البيئي الالتزام بموقع المحطة كما ورد بالدراسة وأن يتم سحب مياه محطة التحلية من خلال المأخذ البحري وكذلك صرف المحلول الملحي الراجع للمحطة على المخرج البحري، مع الالتزام بأن تتوافق نوعية المياه المنصرفة مع المعايير المسموح بها بشأن الصرف على البيئة البحرية.

واشترطت الوزارة أيضا الالتزام بعدم القيام بأي أعمال حفر أو ردم تكون من شأنها المساس بالأتزان الطبيعي لخط الشاطئ مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أثناء أعمال الحفر لعدم زيادة تعكير المياه أو إثارة أية رواسب من شأنها الإضرار بالحياة البحرية بالمنطقة، وكذلك الالتزام بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الرفع الصادر عن مركز بحوث الإسكان والبناء.

وأكدت الوزارة أن الهيئة ملتزمة بالمتابعة والرصد الدوري لنوعية المياه ومطابقاتها مع المعايير الواجب توافرها بالمياه الصالحة للشرب، وألا تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها، وأيضا الالتزام بالتهوية الجيدة داخل بيئة العمل وبمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين، والتخزين السليم والأمن بيئياً للمواد الكيماوية المستخدمة في تنقية المياه مع التخلص السليم والآمن من المخلفات الصلبة وتسليمها لمتعهد والتداول السليم للمواد الخطرة المستخدمة وإعداد سجل بيئي لهذه المواد وجعلة متاحا عند التفتيش البيئي، ويحق لجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهة الادارية إيقاف الأعمال في حالة حدوث أي أضرار بالبيئة الطبيعية نتيجة الأعمال.