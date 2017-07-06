وزراء المياه والري العرب يبحثون التحديات المائية في المنطقة

القاهرة - ( د ب أ):

بحث وزراء المياه والري العرب في دورتهم التاسعة ، التي عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة العراق ، التحديات المائية التي تواجه المنطقة والتنسيق في المحافل الدولية المعنية بالمياه.

ودعا وزير الموارد المائية العراقي الدكتور حسن الجنابي ، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع، إلى موقف عربي موحد في المحافل الدولية لمساندة البلدان العربية التي تواجه تحديات مختلفة في قطاع الموارد المائية وخاصة الدول التي تشترك مع دول غير عربية بمجاري الأنهار الدولية المشتركة .

وأعرب الجنابي عن قلقه من شروع تركيا في انشاء سد "أليسو" على مسافة قريبة من الحدود العراقية ، مشيرا إلى أنه سد عملاق سيحتجز ما يزيد عن نصف معدل ايرادات العراق من مياه دجلة القادمة من تركيا ولا يمكن تجنب أضراره الكبيرة على العراق إلا بالاحتكام إلى أسس العدالة وقوانين المياه الدولية ومباديء التنمية المستدامة .

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن دول الخليج تعتمد على تحلية المياه ، مشددا على ضرورة وجود استراتيجية مائية طويلة الأمد.

وأضاف " اننا انتهينا في الإمارات من وضع استراتيجية للمياه 2020 - 2036 بالتعاون مع أفضل المؤسسات الدولية " ، مؤكدا ضرورة الاهتمام بإعادة تدوير المياه واعادة تدوير مياه الصرف الصحي للاستخدمات الزراعية وتقليل استهلاك الفرد منها ليتناسب مع معدل الاستهلاك العالمي .

وتناول وزير الري و الموارد المائية المصري الدكتور محمد عبد المطلب ، خلال كلمته ، البدائل لنقص المياه والتعاون العربي المشترك عن طريق اجراء بحوث مشتركة لإيجاد حل لمشاكل المياه في الوطن العربي .

واقترح العمل علي تحلية مياه البحر كأحد البدائل واستيراد محاصيل لا تستهلك كثيرا من المياه والزراعة خارج الحدود مما يقلل التكلفة ويعظم الفائدة .

وأشار إلى أن 3ر97 بالمئة من المياه في مصر تأتي من خارج الحدود ، كما أن مصر لديها عجزا مائيا يصل إلى حوالي 100 بالمئة ، فيما هو متاح من المياه يتم تعويضه عن طريق "المياه الافتراضية" من خلال استيراد محاصيل زراعية من الخارج توفر 34 مليار متر مكعب من المياه.