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6 أغسطس.. أولى جلسات إعادة محاكمة مرسي و21 آخرين بتهمة التخابر مع حماس

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مصراوي Masrawy

6 أغسطس.. أولى جلسات إعادة محاكمة مرسي و21 آخرين بتهمة التخابر مع حماس

02:41 م الخميس 06 يوليه 2017

6 أغسطس.. أولى جلسات إعادة محاكمة مرسي و21 آخرين بتهمة التخابر مع حماس

كتب -طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، جلسة 6 أغسطس المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و21 آخرين في قضية التخابر مع حماس.

كانت محكمة النقض، قضت في وقت سابق، بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

تدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة فى تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.

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