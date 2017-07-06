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صور.. وزير التنمية المحلية يتفقد بوغاز البرلس استعدادا لزيارة السيسي

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صور.. وزير التنمية المحلية يتفقد بوغاز البرلس استعدادا لزيارة السيسي صور.. وزير التنمية المحلية يتفقد بوغاز البرلس استعدادا لزيارة السيسي

التحرير

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كتب - عمرو الشامي

واصل الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، جولاته الميدانية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، وتفقد بوغاز برج البرلس.

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واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن تطوير البوغاز، وإنشاء القنوات الشعاعية المتعددة أسفل مياه البوغاز التي تسمح بمرور مياه البحر الأبيض المتوسط من وإلى البحيرة، وتساعد على تكاثر الأسماك ببحيرة البرلس.

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وزير التنمية المحلية وصل محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم؛ لتفقد عدد من المشروعات التي من المقرر أن يفتتحها الرئيس خلال زيارته المرتقبة للمحافظة.

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التحرير

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