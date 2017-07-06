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ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الزراعة

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ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الزراعة ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الزراعة

التحرير

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بحث المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم مع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من نواب الوزير، الخطوات المتعلقة بإقامة مشروعات للاستثمار الداجني بالمحافظات، وذلك في إطار سعي الدولة لزيادة الإنتاج من اللحوم البيضاء لتوفير احتياجات السوق المحلي.

وتم خلال الاجتماع عرض الأراضي المقترح تخصيصها لإقامة مزارع للدواجن بعدد من المحافظات، وتحديد مساحات وأسعار تلك الأراضي، ووجه رئيس الوزراء بالإسراع في إجراءات تخصيص تلك الأراضي للاستثمار الداجني، مع اختيار عدد من المحافظات لبدء هذه التجربة، كما أكد ضرورة وضع برنامج زمني محدد يضمن الانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن.

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كما تناول الاجتماع بحث الجهود الخاصة برفع كفاءة المجازر الحكومية، وتحديد الأراضي المطلوبة بالمحافظات الحدودية للتوسع في إقامة المحاجر والمجازر على نحو متطور يراعي إجراءات السلامة الصحية.

وعلى جانب آخر فقد تطرق الاجتماع إلى بحث موضوع معالجة الصرف الصحي على بحيرة المنزلة، حيث تم استعراض عدد من المقترحات الفنية المطروحة في هذا الخصوص، ووجه رئيس الوزراء بضرورة وضع تصور فني موحد يتم العمل على تنفيذه لمعالجة هذا الأمر، بما يسهم في تخفيف العبء البيئي عن البحيرة.

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التحرير

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