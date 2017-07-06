وزير التنمية المحلية لشباب كفر الشيخ: اعملوا في صناعة الأسماك.. "صور"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، تدشين أجندة مشروعات للمحافظة، بالتنسيق مع اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وجامعة كفر الشيخ، من أجل خدمة أبناء المحافظة، ضمن اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهالي كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده الدكتور وزير التنمية المحلية، بنادي مطوبس الرياضي، على ضفاف نهر النيل فرع رشبد، بحضور محافظ كفر الشيخ، ورئيس الجامعة الدكتور ماجد القمري، واللواء حمدي الجزار، مساعد وزير التنمية المحلية، والعقيد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارات، ومديري المصالح الحكومية، وأعضاء مجلس النواب.

وأكد وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر الصحفى، أن أهم المشروعات الموجودة فى تلك الأجندة، تتمثل في القضاء على الأمية، نظرًا لما تشهده مصر خلال المرحلة الحالية، من تطورات تكنولوجية، ووجود جامعة كفر الشيخ المجهزة على أعلى مستوى، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، من خلال الإنتاج والعمل، عن طريق إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال عمل مشروع "كفر الشيخ بلا بطالة".

وقال وزير التنمية المحلية إن "محافظة كفر الشيخ، بها مهن وصناعات كفيلة تمامًا بتوفير فرص عمل مثل مهنة الصيد، وصناعة السفن، مثلما الحال في مركز مطوبس، فلذلك سنمنح المستثمرين فرصة تقديم دراسات، تحتوى على توفير فرص عمل لشباب المحافظة، بمختلف المجالات، فيوجد لدينا أفكارًا تجعلنا نتقدم على غيرنا عن طريق طرح أفكار إقامة مشروعات يستفاد منها الشباب، والدولة".

وأضاف الوزير أن هناك فكرة عمل مشروع للشباب في صناعة الأسماك، نظرًا لشهرة المحافظة فى إنتاجها للأسماك على مستوى الجمهورية بنسبة ٤٠٪، نظرًا لما يجرى في دول أوروبية تشتهر بصناعة وإنتاج الأسماك، مثل اليونان وقبرص، كما أن هناك مشروعًا آخر وهو إقامة حضانة أطفال بجامعة كفر الشيخ، الهدف منها تربية نشئ، وتخريجه ضمن أفضل خريجين على مستوى العالم، نظرًا لما لمسته من إمكانيات مهولة تتمتع بها لجامعة.