أمن الجيزة يكثف جهوده لتحديد منفذي "هجوم العياط"

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها بالتسنيق مع القوات المسلحة؛ لتحديد هوية مرتكبي واقعة الهجوم على محطة تحصيل رسوم "كارتة" على الطريق الصحراوي بقرية البليدة بمركز العياط، أمس الأربعاء.

وقال مصدر مسؤول بمباحث جنوب الجيزة، إنه لا صحة لما تردد عن ضبط متهمين اثنين يشتبه في تورطها بالحادث، مؤكدا "لم نشتبه في أحد حتى الآن".

وفي وقت سابق، قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن إرهابيا أطلق النيران صباح اليوم، على المحطة التابعة للشركة الوطنية لإنشاء الطرق، مما أسفر الهجوم عن استشهاد العقيد خالد عبدالعزيز والنقيب زكريا عبدالفتاح، على المعاش، والمجند رمضان السيد، بعد إصابتهم بأعيرة نارية بمناطق متفرقة بالجسم.

وبسؤال المصدر عن الحادث، أكد أنه "إرهابي" وليس "جنائي"، نافيا ما ذكرته بعض المواقع عن سرقة مبالغ مالية من الكارتة.

وأكد المصدر أن اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، شكل فريقا يترأسه اللواء إبراهيم الديب، مدير المباحث، والعميد ناجي كامل، رئيس مباحث الجنوب، والعقيد محمد حامد، مفتش المباحث، بمشاركة اللواء مصطفى عناني، مدير القطاع.