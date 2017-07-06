بالصور.. إيلي صعب يعود بالمرأة للعصور الوسطى بمجموعته لشتاء 2018

كتبت- هاجر حاتم:

أطلق مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي مجموعته الجديدة للأزياء لعام 2018، وذلك خلال أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية الباريسية.

أطلق إيلي على مجموعته عنوان "A Tale Of Fallen Kings" أي رواية الملوك المتساقطين، وعاد بتلك المجموعة إلى العصور الوسطى، حيث كانت ترتدي المرأة ملابس غاية في الفخامة والأناقة هذا بالإضافة إلى خامات الأقمشة.

اعتمد إيلي على الأقمشة المخملية، والقطيفة الثقيلة، والأورجانزا، والتول، والجوبير، والستان، واستخدم التطريزات البارزة من الأحجار الملونة، ودمج معها المعطف الفرو فوق الفساتين.

كما مزج إيلي بين العصور الوسطى والعصرية في استخدام حزام الخصر على أغلب الفساتين، وهي موضة دارجة من العام الماضي مازال أغلب مصممي الأزياء يستخدمونها حتى الآن.