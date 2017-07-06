"الوزراي العربي" يوصي بمراقبة كميات المياه المستخدمة في الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

عقد وزارء المياه العرب، اجتماعًا اليوم الخميس، في ختام اجتماعات الدورة التاسعة للمجلس الوزاري العربي، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ووزراء المياه العرب لدول السودان والعراق ،البحرين.

وتترأس دولة البحرين الدورة التاسعة للمجلس، بمشاركة رؤساء وأعضاء وفود الدول العربية وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

وناقش الاجتماع إقرار العديد من القرارات مثل إصدار تقرير تقييم تغير المناخ في المنطقة العربية قبل نهاية هذا العام، وإقامة العديد من الفعاليات الدولية التي من أهمها مؤتمر حول تقييم تغير المناخ والتكيف معه في المنطقة العربية الذي سيعقد في بيروت في سبتمبر 2017 والذي سوف يعقبه المنتدى العربي الرابع للمياه في نوفمبر 2017.

وأوصى المجلس بعقد المؤتمر العربي الثالث للمياه بدولة الكويت وموضوعه "التكامل العربي في إدارة الموارد المائية" فى الفترة من 2-3 مايو 2018، إضافة إلى التنسيق والتحضير العربى للمنتدى العالمى للمياه والمقرر عقده في البرازيل في مارس 2018.

وقرر المجلس، دعوة الدول العربية إلى تفعيل التنسيق بين الوزارات المعنية بقطاع المياه والزراعة بشأن المبادرة الإقليمية لندرة المياه والتي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو من خلال تكوين لجنة مشتركة لدراسة السبل الكفيلة بتحسين مراقبة كميات المياه المستخدمة في الزراعة.

واتفق أعضاء المجلس على عقد الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه واللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس خلال الفترة 29 أبريل إلى 3 مايو 2018 بدولة الكويت.

وأوصى المجلس الدول العربية بتقديم قصص النجاح المرتبطة بإدارة الموارد المائية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة مشروعات الصرف الصحى للاستفادة منها وتعميمها على كافة الدول.