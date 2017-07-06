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وزير الداخلية الألماني يتمسك بإبقاء سفن إنقاذ لاجئين في موانئ إيطالية

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية الألماني يتمسك بإبقاء سفن إنقاذ لاجئين في موانئ إيطالية

02:12 م الخميس 06 يوليو 2017

وزير الداخلية الألماني يتمسك بإبقاء سفن إنقاذ لاجئين في موانئ إيطالية

برلين - (د ب أ):
رفض وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، فتح مزيد من الموانئ الأوروبية أمام سفن إنقاذ لاجئين.

وقال اليوم الخميس، في العاصمة الاستونية تالين خلال لقاء مع نظرائه الأوروبيين: "لن ندعم ذلك".

وبذلك عارض وزير الداخلية الاتحادي المطالب الإيطالية التي تنادي بضرورة أن تنقل سفن الإنقاذ أي لاجئين أو مهاجرين إلى موانئ خارج إيطاليا أيضا.

وأعربت الألمانية عن تخوفها من إمكانية أن تتسبب مثل هذه الخطوة في تشجيع عدد أكبر من المهاجرين على القدوم عبر البحر المتوسط.

يشار إلى أن أكثر من 85 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط خلال هذا العام.

ويعتزم الوزراء التشاور اليوم خلال لقائهم في تالين بشأن تخفيف العبء عن إيطاليا.

ويمكن تصور تقديم المزيد من الدعم المالي أو أن تعرض بعض الدول استقبال مزيد من اللاجئين من إيطاليا.

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