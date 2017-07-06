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وزير البترول يتفقد مجمع "إيثيدكو" للبتروكيماويات في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

وزير البترول يتفقد مجمع "إيثيدكو" للبتروكيماويات في الإسكندرية

02:21 م الخميس 06 يوليو 2017

المهندس طارق الملا

أ. ش. أ

تفقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم الخميس، الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) بالإسكندرية؛ لمتابعة سير العمل، في إطار الجولات الدورية على المشروعات البترولية للوقوف على آخر مستجدات الانتاج ومعدلات الأداء.

وأكد الوزير، خلال الجولة، أهمية مجمع "إيثيدكو" في توفير خامات البولي إيثيلين للسوق المحلي والتصدير لتحقيق عائد دولاري، حيث تعد من الخامات الأساسية التي تدخل في مختلف الصناعات، مشيرًا إلى أن الأداء المتميز للمشروع منذ تدشينه يعكس بقوة نجاح استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار في صناعة البتروكيماويات.

وأضاف الوزير، أن قطاع البترول يعمل بالتوازي على مسارين للنهوض بصناعة البتروكيماويات، الأول دعم المشروعات القائمة وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية، والثاني تنفيذ مشروعات جديدة للبتروكيماويات.

وتفقد الوزير محطة توليد الكهرباء الدائمة بالمجمع بقدرة 150 ميجاوات لتغذية المشروع، والتي بلغت تكلفتها 98 مليون دولار، ونفذتها شركتا "إنبي"، و"صان ".

واستمع الملا إلى شرح من رئيس الشركة سعد هلال عن المرحلة الثانية من مشروع محطة الكهرباء، والجاري العمل بها لإنشاء محطة محولات باستثمارات 23 مليون دولار وربطها بالشركة القومية للكهرباء، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من 2018.

وقال رئيس الشركة إن انتاج المجمع منذ افتتاحه في أغسطس العام الماضي بلغ حوالي 327 ألف طن من الإيثيلين و268 ألف طن من البولي إيثيلين التي تدخل في صناعة البلاستيك ومستحضرات التجميل، مضيفًا أن كميات الإيثيلين الموردة للشركات الشقيقة بلغت 65 ألف طن، وبلغت إجمالي مبيعات البولي إيثيلين 221 ألف طن بواقع 87 ألف طن للسوق المحلي و133 ألف طن للتصدير إلى 25 دولة.

كما أشار إلى مساهمة الشركة في الحملة التي أطلقتها الشركة القابضة للبتروكيماويات بالتعاون مع شركة "سيدبك" لترشيد استهلاك الطاقة في 3 قرى، عن طريق استبدال مصابيح الإضاءة العادية في 2800 وحدة سكنية بمصابيح الليد الموفرة للطاقة، بما يحقق وفر سنوي قدره 350 ألف دولار في استهلاك الغاز اللازم لتوليد الكهرباء.

يُذكر أن "إيثيدكو" يعد أكبر مجمع للبتروكيماويات في مصر مقام على 175 فدانا، وسيساهم في توفير السوق المحلي الذي يحتاج حوالي 500 ألف طن سنويا.

هذا المحتوى من

Asha

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