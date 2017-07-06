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"صحة الإسكندرية": "فرم النفايات" يوفر مليونا و980 ألف جنيه سنويا

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مصراوي Masrawy

"صحة الإسكندرية": "فرم النفايات" يوفر مليونا و980 ألف جنيه سنويا

02:06 م الخميس 06 يوليو 2017

أ. ش. أ:

قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن جهاز فرم وتعقيم النفايات الطبية الخطرة للتخلص الآمن، والذي تم تركيبه عن طريق الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة بمستشفى الحميات بالإسكندرية، يوفر على الدولة نحو مليون و980 جنيهًا.

وأوضح حجازي، في تصريح له، أن الجهاز يفرم ويعقم النفايات الطبية الخطرة مثل أكياس الدم والسرنجات البلاستيك والآلات المعدنية وغيرها، ويحولها إلى مسحوق جاف نظيف صديق للبيئة، وهو جهاز ذو طاقة استيعابية عالية في حدود 50 كياو جرام لدورة التشغيل الواحدة التي تستغرق من نصف ساعة إلى 40 دقيقة، بإجمالي 20 دورة يوميًا.

وأضاف أن تكلفة التخلص من كيلو نفايات تبلغ حوالي 5.5 جنيهات، من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة، ما يعني أن تكلفة اليوم تبلغ 20 دورة بـ5500 جنيه في اليوم، بواقع 165 ألف جنيه شهريًا، بما يوازي مليونا و980 ألف جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن الجهاز يعد أول جهاز فرم وتعقيم من نوعه، يتم العمل به وتركيبه بالتنسيق مع المديرية والوزارة والمجتمع المدني، مضيفًا أن النفايات الطبية تسببت في أزمة داخل المستشفيات الجامعية والتأمين الصحي، ومستشفيات وزارة الصحة، لكنها اتبعت نهجًا مختلفًا في معالجة النفايات الطبية الخطرة على مدار عامين ونصف للقضاء عليها نهائيا.

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Asha

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