ميدو يسخر من اتحاد الكرة بسبب تقنية الفيديو: «ما تضحكوش الناس علينا»

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أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن قرار تطبيق «تقنية الفيديو» في الدوري المصري خطوة مهمة لتحقيق العدل بشكل أكبر بين جميع الأندية.

وأضاف «ميدو»، في تغريدات قام بنشرها عبر حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أن تقنية الفيديو واحدة من الخطوات لتطوير الكرة المصرية، قبل أن يسخر من مشهد انطلاق تلك التقنية بالأمس قائلًا «بغض النظر عن استرخاص اتحاد الكرة وعدم استعداده لدفع 100 ألف جنيه علشان الناس ماتضحكش علينا».

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يذكر أن لجنة الحكام باتحاد الكرة، استعانت رسميًا للمرة الأولي بحكم الفيديو، خلال مباراتي الداخلية وطنطا، وأسوان ووادي دجلة، أمس الأربعاء، ضمن مبارات الجولة الـ34 والاخيرة ببطولة الدوري الممتاز.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من السخرية، بسبب استخدام شاشة تليفزيون صغيرة ومتواضعة في أول ظهور لتلك التقنية بالملاعب المصرية.

شاهد الظهور الأول لتقنية الفيديو في الدوري المصري..