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الأهلي يقرر مصير حمدي زكي بعد مباراة القطن

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الأهلي يقرر مصير حمدي زكي بعد مباراة القطن الأهلي يقرر مصير حمدي زكي بعد مباراة القطن

التحرير

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، تأجيل حسم مصير محمد حمدي زكي، لاعب الفريق المعار إلى صفوف إنبي، لحين الانتهاء من مباراة القطن الكاميروني بعد غد السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبات من المقرر أن يظهر اللاعب خلال الأيام القادمة داخل أروقة القلعة الحمراء، لعقد جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لمناقشة مصيره في ظل تمسك اللاعب بالحصول على الاستغناء الخاص به حال إعلان عدم الحاجة إليه في الموسم القادم، بناء على توصية حسام البدري المدير الفني للفريق.

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الجدير بالذكر أن محمد حمدي زكي صاحب الـ25 عامًا، كان قد انضم لصفوف النادي الأهلي، قادمًا من الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر في صيف 2015، ومن ثم تمت اعارته إلى صفوف سموحة، ليعود مرة أخرى للقلعة الحمراء، قبل أن يعار إلى إنبي.

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التحرير

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