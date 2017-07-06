محمد يوسف يوجه نصيحته للأهلي قبل مواجهة القطن المصيرية

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أكد محمد يوسف، المدير الفني للفريق الأول لفريق بتروجت، أن مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، المقرر لها يوم السبت المقبل، مصيرية للفريق الأحمر في مشوار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف يوسف، خلال تصريحاته بحلقة اليوم الخميس، من برنامج «م الآخر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، عبر إذاعة نغم FM، أن الأهلي لديه الأفضلية في مواجهة القطن، لأن المباراة ستقام في مصر، وبحضور جماهير القلعة الحمراء، ويجب عليه الضغط على الفريق الضيف منذ الدقيقة الأولى، والحرص على إحراز أكثر من هدف.

​ويستضيف المارد الأحمر، القطن الكاميروني، في التاسعة من مساء بعد غد السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة، لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.