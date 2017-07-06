أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط "سباك" وآخرين سرقوا 550 ألف جنيه من فيلا بالتجمع: "بنيت بيتي بيهم"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط "سباك" وآخرين سرقوا 550 ألف جنيه من فيلا بالتجمع: "بنيت بيتي بيهم"

01:57 م الخميس 06 يوليو 2017

كتب - فتحي سليمان:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، القبض على عصابة يقودها سباك سرقت مشغولات ذهبية تقدر بـ 550 ألف جنيه، و15 ألف دولار، من داخل فيلا مهندس مقيم بالخارج، عقب دخولهم الفيلا لإصلاح عطل في مياه الفيلا، واعترف المتهم بأنه أنفق الأموال في بناء منزل في قريته ببني سويف.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً من (كامل ع ا 58 سنة) يعمل بالخارج يفيد اكتشافه كسر الخزينة الحديدية بغرفة نومه وسرقة محتوياتها (مبلغ 300 ألف جنية، ومشغولات ذهبية، عبارة عن 3 غويشة، إسورة، 8 حلق، 22 خاتم، 5 سلسلة مجدولة، و2 بروش مرصع، و4 سبحه لولي حر، و2 انسيال، ودلاية، و3 ساعات يد ماركات رولكس، و15 ألف دولار).

وضع اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة خطة أمنية، أثناء تنفيذها توصل فريق المباحث بقيادة المقدم عمرو الوكيل رئيس مباحث القسم إلى مرتكبيها وهم (أسامه ج 26 سنة، سباك بني سويف)، و(احمد م 19 سنة، سباك، نجل حارس الفيلا)، و(محمد أ 55 سنة، بائع مأكولات)، و(محمد ع 19 سنة، فكهاني).

أٌلقي القبض عليهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأدلى المتهم الثاني بتفاصيل الواقعة، قائلاً إنه سبق وقام بإجراء إصلاحات سباكه داخل الفيلا، وعلم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة ومشغولات ذهبية داخل خزينته بغرفة النوم اختمرت في ذهنه سرقة محتوياتها، وخطط بالاشتراك مع باقي المتهمين لتنفيذ مخططهما بأسلوب " كسر الباب " باستخدام عتلة حديدية، وسرقة الخزينة الحديدية باستخدام عدة السباكة.

وأكد المتهم الأول أنه استخدم جزء من المبلغ المالي في استكمال بناء دورين بمنزل يمتلكه في مسقط رأسه بمحافظة بني سويف، وسدد بعض المديونيات عليه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس خبير بمحكمة شمال القاهرة 4 أيام بتهمة تقاضي رشوة

    حبس خبير بمحكمة شمال القاهرة 4 أيام بتهمة تقاضي رشوة

    أخبار
  • القبض على عاطل سرق مشغولات ذهبية من شقة مهندس بـ 15 مايو

    القبض على عاطل سرق مشغولات ذهبية من شقة مهندس بـ 15 مايو

    أخبار
  • مباحث القاهرة تضبط عاطلا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه

    مباحث القاهرة تضبط عاطلا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه

    أخبار
  • ضبط هيروين وسلاح وأموال بحوزة عاطلين في العمرانية

    ضبط هيروين وسلاح وأموال بحوزة عاطلين في العمرانية

    أخبار

إعلان

ec8cfe4728.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟