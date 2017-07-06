ضبط "سباك" وآخرين سرقوا 550 ألف جنيه من فيلا بالتجمع: "بنيت بيتي بيهم"

كتب - فتحي سليمان:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، القبض على عصابة يقودها سباك سرقت مشغولات ذهبية تقدر بـ 550 ألف جنيه، و15 ألف دولار، من داخل فيلا مهندس مقيم بالخارج، عقب دخولهم الفيلا لإصلاح عطل في شبكة مياه الفيلا، واعترف المتهم بأنه أنفق الأموال في بناء منزل في قريته ببني سويف.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً من (كامل ع ا 58 سنة) يعمل بالخارج يفيد اكتشافه كسر الخزينة الحديدية بغرفة نومه وسرقة محتوياتها (مبلغ 300 ألف جنية، ومشغولات ذهبية، عبارة عن 3 غويشة، إسورة، 8 حلق، 22 خاتم، 5 سلسلة مجدولة، و2 بروش مرصع، و4 سبحه لولي حر، و2 انسيال، ودلاية، و3 ساعات يد ماركات رولكس، و15 ألف دولار).

وضع اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة خطة أمنية، أثناء تنفيذها توصل فريق المباحث بقيادة المقدم عمرو الوكيل رئيس مباحث القسم إلى مرتكبيها وهم (أسامه ج 26 سنة، سباك بني سويف)، و(احمد م 19 سنة، سباك، نجل حارس الفيلا)، و(محمد أ 55 سنة، بائع مأكولات)، و(محمد ع 19 سنة، فكهاني).

أٌلقي القبض عليهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأدلى المتهم الثاني بتفاصيل الواقعة، قائلاً إنه سبق وقام بإجراء إصلاحات سباكه داخل الفيلا، وعلم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة ومشغولات ذهبية داخل خزينته بغرفة النوم اختمرت في ذهنه سرقة محتوياتها، وخطط بالاشتراك مع باقي المتهمين لتنفيذ مخططهما بأسلوب " كسر الباب " باستخدام عتلة حديدية، وسرقة الخزينة الحديدية باستخدام عدة السباكة.

وأكد المتهم الأول أنه استخدم جزء من المبلغ المالي في استكمال بناء دورين بمنزل يمتلكه في مسقط رأسه بمحافظة بني سويف، وسدد بعض المديونيات عليه.

