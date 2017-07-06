رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تخصيص أراضي للاستثمار الداجني بالمحافظات

كتب- محمد غايات:

بحث المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس، مع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وعدد من نواب الوزير، الخطوات المتعلقة بإقامة مشروعات للإستثمار الداجني بالمحافظات، وذلك في إطار سعي الدولة لزيادة الإنتاج من اللحوم البيضاء لتوفير إحتياجات السوق المحلي.

وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة، الأراضي المقترح تخصيصها لإقامة مزارع للدواجن بعدد من المحافظات، وتحديد مساحات وأسعار تلك الأراضي.

ووجه رئيس الوزراء بالإسراع في إجراءات تخصيص تلك الأراضي للإستثمار الداجني مع اختيار عدد من المحافظات لبدء هذه التجربة، كما أكد على ضرورة وضع برنامج زمني محدد يضمن الإنتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن.

كما تم بحث الجهود الخاصة برفع كفاءة المجازر الحكومية، وتحديد الأراضي المطلوبة بالمحافظات الحدودية للتوسع في إقامة المحاجر والمجازر على نحو متطور يراعي إجراءات السلامة الصحية.

وعلى جانب آخر فقد بحث موضوع معالجة الصرف الصحي على بحيرة المنزلة، حيث تم استعراض عدد من المقترحات الفنية المطروحة في هذا الخصوص.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة وضع تصور فني موحد يتم العمل على تنفيذه لمعالجة هذا الأمر بما يسهم في تخفيف العبء البيئي عن البحيرة.