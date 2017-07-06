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الصناعة تتعاقد مع خبير ألماني لصياغة استراتيجية السيارات

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مصراوي Masrawy

الصناعة تتعاقد مع خبير ألماني لصياغة استراتيجية السيارات

01:49 م الخميس 06 يوليو 2017

الصناعة تتعاقد مع خبير ألماني لصياغة استراتيجية السيارات

الصناعة تتعاقد مع خبير ألماني لصياغة استراتيجية ال

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في بيان، اليوم الخميس، إن الوزارة بصدد التعاقد مع خبير ألماني متخصص، للمساهمة في صياغة استراتيجية صناعة السيارات.

وأضاف قابيل خلال مشاركته في مؤتمر صحفي مع لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن الخبير الألماني شارك في وضع استراتيجيات مماثلة في جنوب أفريقيا والمغرب.

وأشار قابيل، إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف لإقامة صناعة سيارات حقيقية في قائمة على الإنتاج وليس التجميع.
وتسعى منذ عدة سنوات لإقرار استراتيجية لحماية وتحفيز صناعة السيارات، في ظل المنافسة القوية مع السيارات المستوردة.

وتلتزم مصر وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية بتخفيض جمارك السيارات المستوردة منها تدريجيا، حتى تصل إلى مرحلة الإعفاء الكامل في 2019.

كما ترتبط مصر أيضا باتفاقيات تجارية أخرى تساعد منافسين أقوياء بالمنطقة مثل تركيا والمغرب على مزاحمة المنتجين المصريين، حيث يلزم اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بتحرير تجارة السيارات بين البلدين في العام الخامس عشر منذ دخوله حيز التنفيذ في 2007.

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