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رسميًا.. ليستر سيتي يضم قائد إشبيلية

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رسميًا.. ليستر سيتي يضم قائد إشبيلية رسميًا.. ليستر سيتي يضم قائد إشبيلية

التحرير

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أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، عن تعاقدده رسميًا مع فيسنتي إيبورا، قائد ولاعب خط وسط فريق إشبيلية الإسباني، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات، مقابل 10.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك حسبما أفاد الثعالب عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وشارك إيبورا صاحب الـ29 عامًا مع إِشبيلية في 172 مباراة سجل خلالهم 30 هدفًا، وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج». 

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الجدير بالذكر أن إيبورا بالرغم من تواجده في مركز خط الوسط إلا أنه نجح في إحراز 8 أهداف خلال الموسم الماضي، بالإضافة لمساعدة إشبيلية في الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن أنهى الفريق اللا ليجا في المركز الرابع.

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التحرير

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