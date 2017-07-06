مانشستر يونايتد يحسم صفقة لوكاكو

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ذكرت تقارير صحفية عالمية، أن نادي مانشستر يونايتد توصل لاتفاق نهائي مع نظيره إيفرتون، من أجل ضم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم التوفيز، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن اليونايتد قد اتفق مع إيفرتون على ضم اللاعب بمبلغ 75 مليون إسترليني، ليحسم بذلك مركز المهاجم الصريح في الفريق، ويبعد الشكوك التي دارت حول ضم ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد الإسباني.

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وأضافت الصحيفة أن لجوء مانشستر لضم لوكاكو جاء بعد ممطالة ريال مدريد من أجل التخلي عن ألفارو موراتا، وطلبهم مبلغ كبير وصل إلى 90 مليون يورو، بالمقارنة أنه لعب احتياطيًا خلال الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن لوكاكو لعب مع إيفرتون في 166 مباراة بكل المسابقات منذ انضمامه في 2014 قادما من تشيلسي، سجل خلالهم 87 هدفًا وصنع 29 أخرين.