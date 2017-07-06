«زي النهاردة».. ريال مدريد يقدم أهم صفقة في تاريخه

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يوافق اليوم الخميس، 7 يوليو 2017، تقديم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لجماهير ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو أمام 80 ألف مشجع، بعد انتقاله من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في عام 2009 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني ما يقرب من 94 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في التاريخ خلال الفترة بين (2009 - 2013).

وتم تقديم صاروخ ماديرا لوسائل الإعلام العالمية باعتباره لاعبا في ريال مدريد يوم 6 يوليو 2009، حيث تم تسليم له رقم «9» والذي سبق أن لبسه الظاهرة البرازيلية رونالدو، وتم تقديمه للجماهير التي بلغت حوالي 80 ألف شجع جاؤوا للترحيب بكريستيانو في عرض تاريخي في ملعب سانتياجو برنابيو بحضور أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو وأسطورة البرتغال أوزيبيو، متجاوزا رقم سجله أسطورة الكرة دييغو أرماندو مارادونا بـ75،000 مشجع عندما تم تقديمه في ملعب سان دوني بمدينة نابولي بعد انتقاله إلى نادي المدينة قادما من نادي برشلونة عام 1984.

ولعب رونالدو أول مباراة له مع نادي ريال مدريد يوم 21 يوليو 2009، أمام شامروك روفرز الأيرلندي والتي فاز بها بنتيجة 1-0 في إطار الاستعدادت النادي للموسم الجديد، وسجل رونالدو أول هدف له بعد أسبوع واحد من ركلة جزاء في مباراة انتهت بالفوز 4-2 في مدريد أمام نادي كويتو ليجا ديبورتيفا.

وسجل صاروخ ماديرا يوم 29 أول هدفًا له في مباراة رسمية أمام نادي ديبورتيفو لاكورونيا عن طريق ضربة جزاء، في المقابل بدأ رونالدو مشواره الأوروبي بهدفين من ركلتين حرتين ساهمت في انتصار الريال بـ5-2 على نادي زيوريخ السويسري، كما حطم مع ريال مدريد في مباراته ضد نادي فياريال في الدوري رقماً قياسياً ليصبح أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل 4 أهداف في أربع مبارياته الأولى.

وفي السادس من ديسمبر، تم طرد رونالدو لأول مرة في مسيرته مع ريال مدريد في مباراة ألميريا بعد نزع قميصه أثناء الاحتفال بهدف سجله، ثم لركله لاعبًا منافسًا بعد ثلاث دقائق وهي المباراة التي شهدت تضييعه لركلة جزاء، كما سجل يوم 5 مايو 2010، أول هاتريك ضد نادي ريال مايوركا.

ومع رحيل راؤول أسطورة النادي إلى نادي شالكه الألماني خلال صيف عام 2010، تم تسيلم رونالدو رقم «7»، وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه في ناديه السابق مانشستر يونايتد، رغم أن النادي كان يرغب في إزالته تكريما للاعب راؤول، وفي الـ23 من أكتوبر 2010 سجل رونالدو سوبر هاتريك ضد فريق راسينج سانتاندير وهي المرة الأولى التي يسجل فيها رباعية.

وتشير الأرقام إلى أن رونالدو، خاض حتى الآن مع ريال مدريد 394 مباراة، سجل خلالهم 406 هدفًا، وصنع 125 آخرين.

الأرقام القياسية لرونالدو في ريال مدريد:

- أول لاعب سجل في جميع البطولات في موسم واحد (موسم 2011-12).

- أول لاعب سجل في أربع زيارات متتالية لملعب الكامب نو.

- أفضل هداف في موسم واحد في مختلف المسابقات : 60 هدفًا.

- أفضل هداف في موسم واحد في الدوري الإسباني : 48 هدفًا.

- أفضل هداف في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا : 17 هدفًا.

- أكثر لاعب تسجيل للثلاثيات (هاتريك) في موسم واحد : 7 هاتريك.

- أفضل هداف في كل الأوقات في كل المسابقات (364 هدفًا).

- ثالث أحسن هداف في كل الأوقات في الدوري الإسباني (186 هدفًا).

- أحسن هداف في كل الأوقات في دوري أبطال أوروبا (93 هدفًا).

- أحسن هداف في كل الأوقات في كأس العالم للأندية (5 أهداف).

- أحسن هداف في لريال مدريد في كأس العالم للأندية (4 أهداف).

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- أسرع لاعب يسجل 150 هدفًا في الدوري الإسباني.

- أسرع لاعب يسجل 200 هدفًا في الدوري الإسباني.

- أعلى معدل تسجيل في الدوري الإسباني مع ريال مدريد (1.08).

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- أول لاعب يُسجل هدفًا على الأقل في ثمانية مباريات على التوالي.

- أول لاعب يساهم في أكثر من 30 هدفاً في ثلاث مواسم بالدوري الإسباني.

- أكثر لاعب سجل في مباريات متتالية في موسم واحد الدوري الإسباني.

- أكثر لاعب سجل في 3 مباريات متتالية في الدوري الإسباني (9 أهداف).

- أكثر لاعب سجل في 5 مباريات متتالية في الدوري الإسباني (15 هدف).

ألقاب رونالدو مع ريال مدريد:

كأس العالم للأندية : (2) 2014، 2016.

دوري أبطال أوروبا : (3) 2014، 2016، 2017 .

الدوري الإسباني : (2) 2011-12، 2016–17.

كأس ملك إسبانيا : (2) 2010-11, 2013-14.

كأس السوبر الإسباني: (1) 2012.

كأس السوبر الأوروبي : (2) 2014، 2016 .