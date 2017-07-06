سقوط تشكيل الشرطة المزيف .. تخصص في النصب على المواطنين عبر" فيس بوك"

كتب - سامح غيث:

ضبطت أجهزة أمن القاهرة، اليوم الخميس، تشكيلًا عصابيًا، ضم 4 أشخاص، تخصص في النصب على المواطنين واستدراجهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، والاستيلاء على ما بحوزتهم بعد ايهامهم بأنهم أفراد شرطة.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، مفادها قيام بعض الأشخاص بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الاجرامي في النصب على المواطنين واستدراجهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وإيهامهم بعرض وبيع عقارات بثمن بخث، وتغيير العملات الأجنبية والمصرية بديلة لبعضها بسعر أقل من السعر المصرفي.

وعقب استدراجهم والتقابل معهم تقوم مجموعة أخرى من ضمن التشكيل بانتحال صفة رجال شرطة واصطحابهم داخل سيارة ميكروباص والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات وأن عناصر التشكيل تتألف من " رضا.ا"، 30 سنة، حداد، و"حازم.م"، 25 سنة، عاطل، و"مدحت.م"، 34 سنة، موظف، و"حمادة.ع"، 24 سنة، سائق ".

عقب تقنين الاجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين، وضبط بحوزتهم السيارة "رقم ل ص هـ 295"، فضي اللون ماركة تويوتا كرولًا ملك المتهم الأول، ومبلغ مالي 10 آلاف و500 دولار، و49 ألف جنيه، وطبنجة ماركة استرا عيار6 مم ، وعدد 3 طبنجات صوت.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدوها، وأضافوا بأنهم يقومون باستدراج ضحاياهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتقابل معهم على المقاهي والكافيهات وقيام المتهمين بانتحال صفة ضباط وأفراد شرطة واصطحابهم داخل سيارة ميكروباص ملك وقيادة المتهم الرابع وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية وتركهم في الطريق العام.

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المماثلة المجهولة اعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا عليهم واتهموهما بالنصب عليهم.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.