موسكو تنفي مزاعم ترامب بشأن زعزعة الاستقرار

موسكو - (د ب أ):

نفت روسيا اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها بأنها تسعى لزعزعة الاستقرار.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في معرض نفي هذه المزاعم اليوم الخميس في موسكو: "لا نتفق مع هذه الرؤية".

وكان ترامب قد أعلن خلال زيارته لبولندا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو" أن بلاده ستتخذ خطوات ضد ما رآه "سلوكا مزعزعا للاستقرار" من قبل روسيا دون أن يتطرق لتفاصيل.

وقال بيسكوف قبل يوم من لقاء ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورج إنه لم يفهم حتى الآن كيف سترتب الولايات المتحدة علاقتها بروسيا مستقبلا.

وجاء هذا التصريح لبيسكوف ردا على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي كان قد قال إن واشطن لم تفهم بعد الخط الروسي المستقبلي.

ومشيرا لذلك قال بيسكوف في تصريح نقلته عنه وكالة انترفاكس الروسية للأنباء: "هذا تعارض لا نفهمه في هذا السياق".

ومن المنتظر أن يساهم اللقاء بين ترامب وبوتين في هامبورج لدعم التفاهم المشترك بين القيادتين.

ومن المنتظر أن يصل بوتين لهامبورج مساء اليوم الخميس.