عقار جديد لمرضى السكر لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 14%

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور هشام الحفناوي، مدير معهد السكر القومي، عن عقار جديد يقلل من مضاعفات مرض السكر على القلب والأوعية الدموية والكلى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، استعرض خلاله نتائج الدراسات العلمية التي أجريت على العقار.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت على 10 آلاف مريض بالسكر من النوع الثاني، أن العقار "Invokana" يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14%، ويقلل من خطر دخول المستشفي بسبب الإصابة بفشل القلب بنسبة 33%، فضلا عن قدرته على حماية الكلى.

وقال عميد المعهد القومي للسكر، إن السيطرة على نسبة السكر بالدم بدون حدوث غيبوبة كانت أهم مميزات العلاج الجديد فى مجموعة الأدوية التي تضبط مستوى السكر الزائد بالدم عن طريق الكلى.

وأضاف أن النتائج أظهرت أنه بإجراء دراسة مقارنة على هذا العقار على أكثر من 10 آلاف مريض بالسكر من النوع الثاني مع بعض المضاعفات على القلب والأوعية الدموية، فإنه يقلل من نسبة الإصابة بالأزمات القلبية وتحسن ملحوظ في القلب والأوعية الدموية مما يعد نقلة كبيرة في علاج السكر والوقاية من مضاعفاته على القلب والكلى والأوعية الدموية.

وقال الدكتور محمد خطاب، أحد المشاركين بالمؤتمر، إن العقار يعمل بطريقة مختلفة عن باقي الأدوية المتداولة بالسوق المصرية، حيث يعمل عن طريق الكليتين، ويتسبب في إفراز السكر الموجود في الدم من خلالهما عن طريق البول، وبالتالي يتخلص جسم المريض من الجلوكوز الموجود في الدم، وينجح فى ضبط مستوى السكر في الدم لدى المرضى.​