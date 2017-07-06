بعد زيادة الأسعار.. تعرف على قيمة فاتورة كهرباء أغسطس المقبل

كتبت- هاجر حسني:

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الخميس، الأسعار الجديدة للكهرباء، والمقرر تطبيقها على استهلاك شهر يوليو الجاري.

وجاءت الأسعار الجديدة وفقًا لإعادة هيكلة الأسعار والمعطيات الجديدة بعد تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة للمنازل وللاستخدام الصناعي والتجاري، وبناءً على ما سبق يرصد "مصراوي" قيمة فاتورة كهرباء أغسطس المقبل.

- 50 كيلو وات، قيمة الفاتورة 7 جنيهات ونصف.

- 100 كيلو وات، قيمة الفاتورة 19 جنيهًا ونصف.

- 200 كيلو وات، قيمة الفاتورة 60 جنيهًا.

- 300 كيلو وات، قيمة الفاتورة 120 جنيهًا.

- 400 كيلو وات، قيمة الفاتورة 189 جنيهًا.

- 500 كليو وات، قيمة الفاتورة 264 جنيهًا.

- 600 كيلو وات، قيمة الفاتورة 339 جنيهًا.

- 650 كيلو وات، قيمة الفاتورة 376.5 جنيهًا.

- 750 كيلو وات، قيمة الفاتورة 511 جنيهًا.

- ألف كيلو وات، قيمة الفاتورة 824 جنيهًا.

ونوه وزير الكهرباء والطاقة، بأن أسعار الكهرباء يمكن أن تنخفض أسعارها خلال السنوات المقبلة، في حال تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرًا إلى أن تكلفة الكيلوات ساعة كانت ٦٣ ثم ٨٤ قرشًا، وقفزت إلى أكثر من ١٠٢ قرش، نظرًا لوصول سعر صرف الدولار إلى ١٨ جنيها.

وكان من المقرر أن ينتهي رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء وفقًا لخطة مجلس الوزراء خلال العامين المقبلين، ولكن نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تم مد فترة رفع الدعم نهائياً تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.