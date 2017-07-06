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مصرع سيدة وطفلتها وإصابة 12 آخرين في حادثين بالسويس

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مصراوي Masrawy

مصرع سيدة وطفلتها وإصابة 12 آخرين في حادثين بالسويس

01:57 م الخميس 06 يوليو 2017

مصرع سيدة وطفلتها وإصابة 12 آخرين في حادثين بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

لقيت سيدة وطفلتها مصرعهما، اليوم الخميس، واستقبلت مستشفى السويس العام، 12 مصابًا آخرين، في حادثين بالطرق الإقليمية في السويس.

وتلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس إخطارًا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بوقوع الحادثين، وتبين أن الحادث الأول وقع بطريق "السخنة – القطامية"، عندما اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص قبل بوابة الرسوم بـ5 كيلو متر، نتيجة للسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 نقلهم إسعاف السويس للمستشفى للعلاج، بينما وقع الحادث الثاني على طريق "السويس – جنوب سيناء"، بمنطقة موسى، وأسفر حادث تصادم سيارة ملاكي بميني باص، عن مصرع أم وطفلتها بينما أصيب 5 آخرين في الحادث.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام في تصريح صحفي، إن المصابين في الحادثين حالتهم مستقرة، باستثناء 3 حالات إصاباتهم خطيرة تنوعت بين نزيف بالمخ، واشتباه ما بعد الارتجاح وكسر في الحوض ونزيف داخلي.

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