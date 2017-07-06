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36 محضرًا تموينيًا لأصحاب مستودعات امتنعوا عن استلام حصة "الأنابيب"

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مصراوي Masrawy

36 محضرًا تموينيًا لأصحاب مستودعات امتنعوا عن استلام حصة "الأنابيب"

01:54 م الخميس 06 يوليو 2017

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة بالمنيا، توريد 341 ألف و500 طن قمح للصوامع والشون منذ فتح باب التوريد أمام المزارعين، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح للتوريد حتى 15 يوليو الجاري.

وأضاف "يوسف" أنه يجرى حاليًا نقل كميات القمح من الشون الترابية والأسفلتية، لإدخالها على الطحن مباشرة، حتى لا تبقى كميات من القمح فى تلك الشون، طبقًا للقرار إنها نقاط تجميع فقط وليست للتخزين.

في سياق آخر، أعلن وكيل تموين المنيا، تحرير 36 محضرًا لأصحاب المستودعات، بعد امتناعهم عن استلام حصتهم من البوتاجاز بمبلغ 33 جنيهًا للأسطوانة الواحدة، وتسليمها للبدال التمويني الذي يؤدي دوره بتوزيعها على المواطنين بمبلغ 35 جنيهًا لكل إسطوانة مربوطة على البطاقات التموينية.

وأضاف "يوسف" أنه عقب اليوم الأول من رفع أسطوانات البوتاجاز، عرض المقترح على المحافظ اللواء عصام البديوي، بتسليم أسطوانات البوتاجاز للمستودعات، لتقوم بتسليمها للبدال التمويني، وعندما أحجم البعض، احتجاجًا على السعر الجديد، حُرر محاضر امتناع لهم.

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