صحفي إسرائيلي يستعيد ذكريات 73 برحلة بحرية حول سيناء

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زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن رون بن يشاي -محلل وخبير الشؤون العسكري بنفس الصحيفة- استقل سفينة (إيلات) الحربية الإسرائيلية، التي قامت برحلة من خليج العقبة عبر قناة السويس وحتى ميناء حيفا، ملتفا بذلك حول شبه جزيرة سيناء، وأوردت الصحيفة خارطة رسمت عليها مسار الرحلة، وما سمته بصور التقطت لدبابات إسرائيلية متبقية من حرب أكتوبر على ضفة قناة السويس.

وادعت أن "عددا من المخاطر واجهت بن يشاي كقوارب داعش والحوثيين في اليمن ومفاجآت المصريين"، لافتة إلى أن "هذه المهمة السرية والعودة لحلبة المعارك المتوقفة منذ حرب 1973 سيتم نشرها بالتفصيل بعد أيام".

ونقلت الصحيفة عن محررها العسكري قوله: "كنت مقدما على خطر مواجهة رجال داعش الذين يجلسون على سواحل البحر الأحمر، لم أكن بعيدا أيضا عن المتمردين الحوثيين في اليمن، هؤلاء الذين أرسلتهم إيران للمنطقة، التحقت مؤخرا برحلة بحرية نادرة على متن زورق الصواريخ (إيلات) الذي أحاط بشبه جزيرة سيناء وعاد مرة أخرى إلى إسرائيل عبر قناة السويس".

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وأضاف يشاي: "الرحلة كانت فرصة كي أرى الأماكن التي عايشتها قبل عشرات السنوات والمعارك الصعبة والتي لم أعد إليها منذ هذا الوقت، كانت فرصة كي أري مضيق تيران الذي بسببه اندلعت حروب مع القاهرة، وخليج السويس الذي وقعت فيه اشتباكات بحرية صعبة في حربي الاستنزاف وأكتوبر 1973. شاهدت أيضا معاقل خط بارليف على الضفة الغربية للقناة والتي قصفها المصريون في حرب الاستنزاف".

ولفتت "يديعوت" إلى أنه "بسبب الوضع السياسي والأمني في الشرق الأوسط، فإن الحديث يدور عن رحلة بحرية خاصة يمكن تسميتها (الالتفاف حول داعش)، خاصة أنها كانت تلامس وجود التنظيم الإرهابي في سيناء"، ناقلة عن بن يشاي قوله "طوال الرحلة كنت مرافقا لرجال سلاح البحرية الإسرائيلية الذين قادوا السفينة الحربية بين سواحل دول صديقة وأخرى عدوة لتل أبيب، دولة ليس لها علاقات رسمية معنا وتنظيمات إرهابية كانت سعيدة جدا في الماضي بشن عمليات إرهابية ضد أي قطعة بحرية تابعة للجيش الإسرائيلي".