أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صحفي إسرائيلي يستعيد ذكريات 73 برحلة بحرية حول سيناء

Google+ Print
صحفي إسرائيلي يستعيد ذكريات 73 برحلة بحرية حول سيناء صحفي إسرائيلي يستعيد ذكريات 73 برحلة بحرية حول سيناء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن رون بن يشاي -محلل وخبير الشؤون العسكري بنفس الصحيفة- استقل سفينة (إيلات) الحربية الإسرائيلية، التي قامت برحلة من خليج العقبة عبر قناة السويس وحتى ميناء حيفا، ملتفا بذلك حول شبه جزيرة سيناء، وأوردت الصحيفة خارطة رسمت عليها مسار الرحلة، وما سمته بصور التقطت لدبابات إسرائيلية متبقية من حرب أكتوبر على ضفة قناة السويس.

وادعت أن "عددا من المخاطر واجهت بن يشاي كقوارب داعش والحوثيين في اليمن ومفاجآت المصريين"، لافتة إلى أن "هذه المهمة السرية والعودة لحلبة المعارك المتوقفة منذ حرب 1973 سيتم نشرها بالتفصيل بعد أيام".  

ونقلت الصحيفة عن محررها العسكري قوله: "كنت مقدما على خطر مواجهة رجال داعش الذين يجلسون على سواحل البحر الأحمر، لم أكن بعيدا أيضا عن المتمردين الحوثيين في اليمن، هؤلاء الذين أرسلتهم إيران للمنطقة، التحقت مؤخرا برحلة بحرية نادرة على متن زورق الصواريخ (إيلات) الذي أحاط بشبه جزيرة سيناء وعاد مرة أخرى إلى إسرائيل عبر قناة السويس".

شاهد أيضا

Untitled-1 (8)

وأضاف يشاي: "الرحلة كانت فرصة كي أرى الأماكن التي عايشتها قبل عشرات السنوات والمعارك الصعبة والتي لم أعد إليها منذ هذا الوقت، كانت فرصة كي أري مضيق تيران الذي بسببه اندلعت حروب مع القاهرة، وخليج السويس الذي وقعت فيه اشتباكات بحرية صعبة في حربي الاستنزاف وأكتوبر 1973. شاهدت أيضا معاقل خط بارليف على الضفة الغربية للقناة والتي قصفها المصريون في حرب الاستنزاف". 

ولفتت "يديعوت" إلى أنه "بسبب الوضع السياسي والأمني في الشرق الأوسط، فإن الحديث يدور عن رحلة بحرية خاصة يمكن تسميتها (الالتفاف حول داعش)، خاصة أنها كانت تلامس وجود التنظيم الإرهابي في سيناء"، ناقلة عن بن يشاي قوله "طوال الرحلة كنت مرافقا لرجال سلاح البحرية الإسرائيلية الذين قادوا السفينة الحربية بين سواحل دول صديقة وأخرى عدوة لتل أبيب، دولة ليس لها علاقات رسمية معنا وتنظيمات إرهابية كانت سعيدة جدا في الماضي بشن عمليات إرهابية ضد أي قطعة بحرية تابعة للجيش الإسرائيلي". 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء