عضو «تشريعية البرلمان»: استقالات النواب لا تسقط بانتهاء دور الانعقاد

التحرير

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قال خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الأدوات الرقابية سواء البيان العاجل أو السؤال أو طلب المناقشة العامة أو طلب الإحاطة أو الاستجواب جميعها تسقط بانتهاء دور الانعقاد، ولكن يجوز لعضو البرلمان التمسك بها، ليتم استكمال نظرها مرة أخرى من المرحلة التى انتهت إليها قبل انتهاء دور الانعقاد.

وأضاف حنفى، فى تصريح لـ«التحرير»، أن الاستقالات التي تقدم بها عدد من النواب خلال دور الانعقاد الثاني لن تسقط، وسيتم مناقشتها في دور الانعقاد المقبل، كما يجوز لهيئة مكتب البرلمان التفاوض مع العضو المستقيل للعدول عن تلك الاستقالة، لافتًا إلى أن المستشار سري صيام، سبق وقدم استقالته خلال دور الانعقاد الأول، وحاول البعض إقناعه بالتراجع عن تلك الخطوة، ولكنه تمسك بها، وفى النهاية وافق البرلمان عليها بناء على طلبه.

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وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الاستجواب يتم التقدم به مرة ثانية فى دور الانعقاد التالي، لأن الاستجواب الذى يتم التقدم به دور الانعقاد يسقط بانتهاء هذا الدور.