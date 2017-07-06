«التجارة» تسعين بخبير ألماني لإنتاج السيارات فى مصر بدلاً من تجميعها

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قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، إن الوزارة بصدد التعاقد مع خبير المانى متخصص في صياغة استراتيجيات السيارات شارك في وضع استراتيجيات مماثلة في جنوب افريقيا والمغرب وذلك بهدف الاستفادة من خبراته فى الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي تستهدف الوزارة إصدارها لإقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر قائمة على الإنتاج وليس التجميع.

وأضاف الوزير ، خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير ، أن الوزارة أصدرت عدد من القوانين الهامة من بينها قانون التراخيص الذي يسهم في خفض مدة استخراج التراخيص .

وأوضح ، انه تم ايضاً إصدار قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والذي يسهم في تنظيم تداول الغذاء للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى مشيراً الى انه قد تم تعيين مجلس إدارة الهيئة ومجلس امنائها.

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وأكد الوزير أن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة خلال العامين الماضيين والتي تتضمن تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الوقود ستسهم على المدى البعيد في إصلاح المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر ، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت خلال العامين الماضيين بإصدار عدد من القرارات الحاسمة أهمها القوانين الخاصة بتسجيل المصانع المصدرة لمصر والتي ساهمت في تعزيز جودة المنتج المصدر إلى مصر فضلاً عن تخفيض عجز الميزان التجاري بنحو 16 مليار دولار وتشجيع المستثمر المحلى على خوض غمار الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وأكد " قابيل " أن الوزارة ستقوم بسحب الاراضى من المستثمرين غير الجادين والذين حصلوا على اراضى ولم يتم اثبات جديتهم فى اقامة مصانع جديدة مع اعادة طرحها مرة اخرى.