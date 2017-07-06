البرلمان يطالب الجامعة العربية بدور أكثر فاعلية في أزمة قطر

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أعلنت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب دعم ومساندة الموقف المصري والخليجي والعربي فيما اتخذه من قرارات وما حدده من مطالب بشأن أزمة قطر.

وثمنت اللجنة دور الخارجية المصرية في تحركاتها الدبلوماسية والدولية لتوضيح أبعاد تلك الأزمة، وكذا الدور الذي تقوم به بعثة مصر في مجلس الأمن في ذات الموضوع، والذي وصفته بالهام.

وطالبت اللجنة في بيان رسمي صادر عنها، اليوم الخميس، الجامعة العربية بالقيام بدور أكثر فاعلية في تلك الأزمة، لاسيما أنها تطال العلاقات بين الدول العربية وبعضها وتهدد الأمن القومي العربي.

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ودعت العديد من الدول الغربية إلى اتخاذ مواقف إيجابية واضحة حيال الأزمة وعدم الاكتفاء بتصريحات دبلوماسية متوازنة، مضيفة: «أن الأمر جد خطير ويلقي بظلاله على الأمة العربية بأسرها».

وحذرت اللجنة من الاستمرار في المكابرة والعناد من الجانب القطري، مؤكدة أن الرباط المقدس الذي يربط الشعب القطري بأشقائه من الشعوب الخليجية والعربية بوشائج من الدم والقربى والمصاهرة والدين واللغة والتاريخ والجغرافيا، لا يمكن أن تنفصم عراه مهما اشتدت الأزمات، واللجنة في انتظار ما سيسفر عنه مؤتمر البحرين المقبل.