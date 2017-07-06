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كفر الشيخ: إنشاء قسم شرطة «مسطحات البرلس» بتكلفة 3 ملايين جنيه

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كفر الشيخ: إنشاء قسم شرطة «مسطحات البرلس» بتكلفة 3 ملايين جنيه كفر الشيخ: إنشاء قسم شرطة «مسطحات البرلس» بتكلفة 3 ملايين جنيه

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كتب: عمرو الشامي

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أنه يتم حاليا استكمال كورنيش بحيرة البرلس بما لا يؤثر على أحواض الترسيب لمراحل التكريك والتكوين البيئي للبحيرة، وذلك بطول 2500 متر وعرض 18 متر، شاملاً عمل ممر مشاة عرض 5.5 متر، وحارة تهدئة بعرض 8.5 متر وكورنيش مزود بالكراسي وسور كريتال، مع إقامة مراسٍ لمراكب الصيد بطول المشروع بتكلفة 24 مليون جنيه.

وأضاف نصر، في تصريحات صحفية، أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى خلال أيام بعد أن تم تركيب أعمدة الإنارة والكريتال والأعمال الفنية وأعمال الحماية المختلفة بطول 1250 متر، بالإضافة إلى التنفيذ بالمرحلة الثانية بطول 1250 متر أيضًا، ويسهم ذلك في تأمين شاطئ البحيرة ضد التعديات من خلال توفير خدمات متكاملة للمواطنين وإقامة مراس لمراكب الصيد، وإنشاء جسر واق بطول 40 كم بين البحيرة وأرضى الاستزراع السمكى لحماية البحيرة.

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كما أعلن إنشاء قسم شرطة مسطحات البرلس بتكلفة 3 ملايين جنيه، واستكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع تطهير بوغاز البرلس لضمان سهولة تدفق المياه من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة.

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، الخميس، لكورنيش بحيرة البرلس.

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